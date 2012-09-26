Милиция возбудила дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

В настоящее время на месте преступления работают правоохранители, опрашиваются свидетели и возможные очевидцы этого дерзкого убийства, добавили в милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ТРЦ «Караван», расположенном по ул. Луговой, 12, неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного ранил.

Информация о преступлении поступила по линии «102» в 15.04, после чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено что один из охранников увидел, как покупатель магазина украл с витрины флешку, после чего попросил его пройти в комнату охраны и предъявить содержимое карманов.

В тот момент в комнате находилось еще трое охранников.

Вместо того, чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по присутствовавшим в комнате, после чего скрылся.