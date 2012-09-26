Грабители напали на женщину-водителя и отобрали у нее $100 тысяч

Как сообщили УНИАН в управлении Госавтоинспекции УМВД Украины в Винницкой области, 25 сентября на автодороге Хмельник – Любар – Новая Ушица трое неизвестных в черных шапках с прорезами для глаз прокололи шины автомобиля Mersedes ML 350. Воспользовавшись вынужденной остановкой автомобиля, злоумышленники нанесли телесные повреждения женщине, находившейся за рулем автомобиля, и отобрали у нее полиэтиленовые пакеты, в которых было около 100 тыс. долл.

В Винницкой области объявлен оперативный план «Перехват».

По факту разбоя, совершенного группой лиц, следственным отделом Барского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.