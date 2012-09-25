Львовские регионалы потеряли одного депутата

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского облсовета, соответствующее заявление депутата на сегодняшнем заседании зачитал председатель облсовета Олег Панькевич.

В заявлении В.Круць отметил, что принял решение выйти из состава фракции Партии регионов “в связи с политической ситуацией и принятием с нарушениями Закона „О принципах государственной языковой политики”.

В.Круць, который занимает должность главного врача Стрыйской центральной районной больницы, отныне является внефракционным депутатом.