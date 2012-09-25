Львовские регионалы потеряли одного депутата
23:49, 25 сентября 2012Общество
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Депутат Львовского облсовета Василий Круць вышел из состава фракции Партии регионов областного совета в связи с принятием с нарушениями Закона „О принципах государственной языковой политики”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского облсовета, соответствующее заявление депутата на сегодняшнем заседании зачитал председатель облсовета Олег Панькевич.
В заявлении В.Круць отметил, что принял решение выйти из состава фракции Партии регионов “в связи с политической ситуацией и принятием с нарушениями Закона „О принципах государственной языковой политики”.
В.Круць, который занимает должность главного врача Стрыйской центральной районной больницы, отныне является внефракционным депутатом.
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