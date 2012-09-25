КС: капитал и имущество частного предприятия являются совместной собственностью супругов

Соответствующее решение Конституционного Суда от 19 сентября было обнародовано сегодня по делу по конституционному обращению частного предприятия „ИКИО“ относительно официального толкования положения части первой статьи 61 Семейного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, автор ходатайства просил растолковать положение части первой статьи 61 Семейного кодекса Украины в аспекте того, является ли уставный капитал и имущество частного предприятия объектом права совместной собственности супругов.

КС исходит из того, что в соответствии с Конституцией каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье, включая и равенство в имущественных отношениях, которые регулируются положениями Семейного кодекса и Гражданского кодекса Украины.

Основой имущественных отношений супругов является положение о том, что имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (учеба, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка.

КС указал, что собственность в семье существует в двух правовых режимах: общая совместная собственность супругов и личная частная собственность каждого из супругов. По мнению Конституционного Суда Украины, частное предприятие (или его часть), основанное одним из супругов – это отдельный объект права общей совместной собственности супругов, в который входят все виды имущества, в том числе вклад в уставный капитал и имущество, выделенное из их общей совместной собственности.

Таким образом, Конституционный Суд Украины пришел к заключению, что уставный капитал и имущество частного предприятия, сформированные за счет общей совместной собственности супругов, являются объектом их общей совместной собственности.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.