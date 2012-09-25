За попытку дать взятку польскому пограничнику украинец получил год условно

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Пограничной службы.

"Во время пограничного контроля 49-летний украинец был проинформирован о том, что его автомобиль находится в плохом техническом состоянии, и он не сможет на нем въехать в Польшу. Тогда иностранец стал убеждать работника Пограничной службы пропустить его, и пытался вручить ему купюру в 200 злотых", - отметила пресс-служба.

Она также сообщила, что гражданин Украины признал свою вину и добровольно согласился на наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Как сообщал УНИАН, с начала года польские пограничники сообщали о нескольких случаях попыток дать взятку ее работникам, в том числе гражданами Украины. В начале мая россиян за то, чтобы "закрыть глаза" на перевозку несовершеннолетнего ребенка, предлагал польскому пограничнику 500 евро.

Справка УНИАН. Польские пограничники за превышение разрешенного срока пребывания в Польше вписывают нарушителей в базу лиц, которым запрещен следующий въезд сроком на один год. Попытки взяточничества караются в большинстве случаев условным приговором - от 6 месяцев до года с испытательным двухлетним сроком.