Янукович вступает в газовые переговоры

Сегодня премьер-министр Виктор Янукович впервые проведет переговоры с новым председателем правительства Российской Федерации Виктором Зубковым, в том числе о возникшем на прошлой неделе газовом конфликте двух стран. Как сообщает Коммерсантъ-Украинассылаясь на свои источники, схема погашения $1,3 млрд долга украинских потребителей перед "Газпромом", заключается в том, что 5 млрд кубометров газа стоимостью $650 млн будут возвращены "Газпрому" из подземных хранилищ Украины, оставшиеся $650 млн долга будут погашены деньгами – за счет займов ЗАО "УкрГаз-Энерго" и, возможно, RosUkrEnergo.

Вчера схему оплаты обсуждали в "Газпроме" глава монополии Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Перед вылетом на переговоры в Москву господин Бойко сообщил, что Киев намерен погасить долг перед "Газпромом" не деньгами, а газом из подземных хранилищ.

Переговоры продолжались до позднего вечера. В "Газпроме" и RUE их итоги комментировать не стали. Заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов лишь сказал, что "в ближайшее время будут подписаны документы, которые урегулируют задолженность и определят дальнейшие взаимоотношения". Два источника, близкие к переговорам, сообщили "Коммерсанту" схему погашения долга. "Планируется, что RUE вернет $650 млн, переписав на баланс `Газпрома` 5 млрд кубометров газа из ПХГ Украины,– объяснил один из собеседников.– Еще $400 млн выплатит `УкрГаз-Энерго`, которое ведет переговоры с международными банками о привлечении кредита. Оставшиеся $250 млн могут быть возвращены либо `Нафтогазом Украины`, либо RUE. Думаю, что господа Янукович и Зубков смогут утвердить эту схему, и расчет произойдет до 20 октября". Другой собеседник подтвердил, что предусмотрено частичное погашение долга газом, но о привлечении RUE кредита "ничего не известно", а "все денежные вопросы должны решаться через `УкрГаз-Энерго`".

Член комитета по ТЭК Верховной рады V созыва от Партии регионов Владимир Бронников считает, что "Газпром" "таким образом предупредил формирующуюся коалицию БЮТ и НУНС, что после прихода Юлии Тимошенко к власти им придется нелегко в газовых переговорах". По мнению депутата, теперь у Виктора Януковича появятся определенные политические козыри на переговорах по формированию нового состава правительства.