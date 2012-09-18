Два брата получили приговор за убийство при ограблении

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, Марьинский районный суд вынес приговор в отношении двух родных братьев, которые чуть больше чем за час совершили четыре тяжких преступления в отношении двух одиноких старушек.

В сообщении напомнили, что в дежурную часть милиции поступило сообщение от секретаря сельского совета, которая сообщила о том, что двух пожилых жительниц села Новоукраинка избили неизвестные.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались местные безработные родные братья: старшему, четырежды судимому - 27 лет, младшему - 21.

Сначала братья забрались в дом к 74-летней пенсионерке, придушили ее подушкой, чтобы не было слышно криков, и отобрали у нее последние деньги - 60 грн, а также наручные часы. Затем братья потребовали еще денег, но, не услышав ответа, старший из них нанес женщине 8 ножевых ранений в область живота и грудной клетки. Позже пенсионерка скончалась в больнице.

В тот же день преступники ограбили еще одну пенсионерку: пришли во двор частного домовладения и, выбив стекло, проникли в помещение. Схватив хозяйку и закрыв ей рот, принялись искать деньги. Но женщина сама указа на свои сбережения, сумма которых составляла 51 грн.

Суд признал молодых людей виновными в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины и по совокупности преступлений назначил окончательное наказание старшему брату в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы с конфискацией имущества, а его младшему брату в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы также с конфискацией имущества. В солидарном порядке взыскано в пользу потерпевших, в счет возмещения материального вреда, 6 тыс 345 грн.