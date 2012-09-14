Межбанк закрылся ростом евро

В пятницу, 14 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1220/8,1310, к 12:00 цены повысились 8,1250/8,1320. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям - 8,1210/8,1300 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2633/38, к 12:00 цены понизились - 0,2632/36. К закрытию торгов цены выросли 0,2641/45. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,6150 (-0,8050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3038/40, а к 15:00 выросли 1,3104/06. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5920/10,6050, к 12:00 цены снизились 10,5900/10,6030. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 10,6455/10,6570.