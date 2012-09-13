Евро растет после подтверждения Германией участия в стабфонде

Евро по отношению к доллару непрерывно дорожало всю последнюю неделю: относительно доллара она укрепилась на 2,7%.

Спрос на евро усилился после того, как Федеральный конституционный суд Германии одобрил участие страны в европейском механизме финансовой стабильности (European Stability Mechanism, ESM) и бюджетном пакте Евросоюза. Тем самым он отклонил жалобы парламентской фракции Левой партии, депутата бундестага от ХСС Петера Гаувайлера, а также гражданской инициативы "Больше демократии". Суд согласился на ратификацию законов при соблюдении ряда обязательных условий, пишет Коммерсантъ-Украина.

По требованиям суда доля Германии в ESM не должна превышать 190 млрд евро (общий объем ESM —500 млрд евро). По словам портфельного управляющего Allianz Investments Олега Попова, запуск программы по выкупу государственных облигаций проблемных стран Еврозоны несет в себе куда больше пользы для тех же немецких налогоплательщиков, нежели банкротство этих стран.

Положительно оценили решение конституционального суда Германии и представители Евросоюза. "Это отличная новость",— заявил вчера премьер-министр Италии Марио Монти, добавив, что существующие ограничения со стороны Германии не являются "препятствием" для стабилизации рынков.

"Германия еще раз послала сильный сигнал Европе и за ее пределы",— заявила в бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, конституционный суд "открыл путь к Европейскому стабилизационному механизму и фискальному пакту и одновременно подтвердил права парламента". В отсутствие решения конституционного суда парламент Германии, которой принадлежит почти 30% капитала фонда, не мог провести ратификацию законов, а фонд — начать полноценно функционировать. Как отметил госсекретарь по европейским делам Франции Бернар Казнев, теперь они смогут сделать следующий шаг на пути "к стабилизации еврозоны через возможность вмешательства со стороны ESM".