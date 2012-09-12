Со студентов снова требуют деньги за общежития

Об этом сообщает сайт вице-спикера со ссылкой на его повторное депутатское обращение в Генпрокуратуру.

Н.Томенко подчеркнул, что, несмотря на информацию в средствах массовой информации и прежние обращения в прокуратуру, руководители вузов, к сожалению, не сделали никаких выводов, и практика вымогательства со студентов благотворительных взносов нашла свое подтверждение в ряде учебных заведений.

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По словам Н.Томенко, в соответствии с обращениями, которые к нему поступили, в Черкасском художественно-техническом колледже студентам I курсу необходимо уплатить благотворительный взнос на развитие колледжа в размере 4 500 грн за 3 года обучения, в Киевском национальном университете строительства и архитектуры перед поселением в общежитие студенты платят 500 грн.

Кроме того, по словам Н.Томенко, есть информация об уплате студентами Киевского электромеханического колледжа 400 грн за услуги охраны, Одесского национального аграрного университета - 100 грн при поселении в общежитие.

Заместитель Председателя ВР повторно обращает внимание генерального прокурора Виктора Пшонки на эту ситуацию и с целью устранения нарушения прав студентов просит провести проверку предоставленной информации и обязать ректоров вузов вернуть уплаченные взносы.