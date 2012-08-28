Первокурсники осаждают общежития - там просят «добровольные» взносы

Некоторые студенты уже жалуются, что с них просят денег на ремонт и охрану. Многие селиться приезжают с родителями — те хотят убедиться, что дети будут жить в комфорте. Абитуриенты мечтают о комнате с хорошим ремонтом, но согласны и просто на стены с кроватью, сообщает "Сегодня".

«Общага намного дешевле квартиры, — говорит Аня из Кривого Рога, которая поступила в КПИ. — Возможно, на старших курсах я и съеду, а пока будем облагораживать комнату с соседками. Картинки повесим, ковер привезу».

В Украине при поддержке МОН начала работать горячая линия для студентов: о нарушении своих прав при заселении в общежития они могут сообщить по номеру (067) 656 99 41. Уже есть и первые жалобы: в Нацуниверситете биоресурсов и природопользования со студентов 1-го курса просят не только плату за проживание, но и два взноса — за охрану (200 грн) и ремонт (300 грн). Причем в квитанциях указано, что это плата за «оказание информационных услуг».

Требовать деньги сверх платы за поселение нельзя, подчеркивает координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей Черных: «Как минимум прокуратура должна вынести протест на такое решение и обязать вуз вернуть студентам деньги».

Те же, кто привык к комфорту, активно снимают в столице жилье. «У меня по 15—20 заказов в день от студентов. Снимают и в одиночку, но в основном кооперируются. Цены почти не изменились: выросли максимум на 100—150 грн, — говорит риелтор Станислав. — Их поднимают единицы. Но из-за повышенного спроса дешевое и приличное жилье не найти. Студенты сгребают все нормальные квартиры. Остается неликвид — плохие или очень дорогие. «Однушка» сейчас стоит около 3 тыс. грн, «двушка» — 4 тыс., комната с хозяйкой — в среднем 1700 грн».