Довгий говорит, что Черновецкий почти продал ”Криворожсталь”

За полтора года работы команды Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО бюджет Киева увеличен с 7 до 17 миллиардов гривен. Об этом заявил заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ в эфире программы «Свобода Савика Шустера» на телеканале «Интер».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовете, по его словам, такое весомое увеличение бюджета было достигнуто в довольно сложных условиях, когда некоторые политические силы мешали работать, «активно врываясь в сессионный зал, вырывая карточки для голосования, вносили деструктив в деятельность городского совета». Секретарь Киевсовета подчеркнул, что увеличение бюджета Киева на 10 млрд. грн. сравнимо в общегосударственном масштабе с продажей «Криворожстали».

О.ДОВГИЙ также категорически опроверг обвинения политических оппонентов в якобы непрозрачном принятии земельных решений на пленарном заседании сессии Киевсовета 1 октября. Он отметил, что более 400 человек, получивших землю, «годами обивали пороги бывшего мэра и его заместителей, но так и не смогли получить то, на что имели законное право».

О.ДОВГИЙ также рассказал о принципиальности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в вопросах землеотводов: «Принципиальная разница между Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и теми, кто его критикует, в том, что, когда приходят к нему в кабинет и говорят: «Я был 61-м, кто за тебя голосовал на первом заседании, почему же мне нельзя?», Леонид Михайлович отвечает: «Нельзя, потому что это не твое и не мое, а городское, и отдать тебе я этого не могу».

«Раньше чиновники бюджет города воспринимали как «корыто», как единственный источник обогащения. Сегодня уже такого нет, потому что бюджет Киева - это достояние всех киевлян. Вы смеетесь над социальными доплатами потому, что вам не понять - в столице живут сотни тысяч людей, для которых этих 100-200 грн. являются решающими. Почему так получилось - это уже вопрос к политикам, которые принимают глобальные для страны решения», - отметил, в частности, О.ДОВГИЙ.

Обращаясь к своим оппонентам в зале, секретарь Киевсовета призвал их к конструктивной работе на благо киевлян. «Если вам удастся договориться о том, что у вас всего достаточно и пора уже подумать не о своих личных амбициях, не о должностях, не о личных бюджетах, а о киевлянах, то я уверен, что у вас все получится. А оттого, что сейчас вы будете заниматься голым критиканством, денег у людей не прибавится. Не надо созывать внеочередные сессии, приходите хотя бы на очередные с конкретными предложениями», - заявил О.ДОВГИЙ.