Во Львове ранили предпринимателя и отобрали у него 50 тыс. дол.

Милиция задержала грабителя, который вчера во Львове ранил из пистолета гражданина и отобрал у него 50 тыс. долларов США.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел.

В частности, по данным правоохранительных органов, 42-летний директор одного из ООО во Львове обратился в милицию в 13.20 с заявлением, что несколько минут назад на улице двое неизвестных, угрожая пистолетом, отобрали у него барсетку, в которой находилось 50 тыс. дол. Во время попытки мужчины самостоятельно задержать правонарушителей один из них выстрелом ранил его в голову. Преступники с места происшествия скрылись.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан один из подозреваемых, 28-летний житель одного из сел Пустомытовского района Львовской области, без постоянного места работы. У него изъято незарегистрированное спецсредство “ПГШ-790”, предназначенное для стрельбы резиновыми пулями. Принимаются меры по розыску и задержанию соучастника преступления.

Пострадавший госпитализирован.