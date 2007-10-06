”Норильский никель” купил канадского производителя золота LionOre

ОАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель" завершил сделку по приобретению 100% акций канадского производителя золота LionOre Mining Ltd за 5,234 млрд. долл.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение российской компании.

"В августе 2007 года "Норникель" приобрел дополнительно 46 млн. обыкновенных акций компании LionOre на общую сумму 1,190 млн. долл. В результате данной сделки группа владеет 100% уставного капитала LionOre", - говорится в материалах российской компании.

В июне 2007 года "Норникель" приобрел 90,7% обыкновенных акций LionOre за 5,233 млрд. долл. Таким образом, общая стоимость сделки составила 5,234 млрд. долл.

LionOre является производителем никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. В 2006 году компания произвела более 34 тысяч тонны никеля и 155,2 тысячи унций золота. Также LionOre производит значительное количество побочных металлов, таких как медь, кобальт и металлы платиновой группы.

ГМК "Норильский никель" является одной из крупнейших в мире компаний по производству драгоценных и цветных металлов. На ее долю приходится более 20% мирового производства никеля, более 10% кобальта и 3% меди. На российском рынке на долю "Норникеля" приходится около 96% всего производимого в стране никеля, 55% меди, 95% кобальта.

Крупнейшими акционерами "Норникеля" в настоящее время являются президент холдинговой компании "Интеррос" Владимир ПОТАНИН и президент инвестфонда "Онэксим" Михаил ПРОХОРОВ.