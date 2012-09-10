Украинцев все труднее назвать «здоровой нацией»

Наиболее здоровой страной агентство назвало Сингапур, за ним следуют Италия, Австралия, Швейцария, Япония, Израиль, Испания, пишет ТСН.

Самое плохое здоровье у граждан африканских стран: Мозамбика, Чад, Республики Конго, Лесото и Свазиленда.

Среди стран бывшего СССР самый высокий уровень здоровья в Грузии, она расположилась на 71 месте, Армения делит 79 место с Латвией, Литва - 81, Таджикистан - 84, Узбекистан - 85, Азербайджан - 87, Беларусь - 91, Россия - 97. Украина в рейтинге - между Ираком и Пакистаном.

Украинские врачи считают, что такое место в рейтинге вполне обоснованно. У нас нет культа здорового образа жизни, зато плохая экологическая ситуация после Чернобыля, широко распространены вредные привычки и высокая детская заболеваемость (по данным украинских врачей, в Украине за 10 лет количество здоровых детей уменьшилось на треть).

"Сегодня в школу идет значительно больший процент больных детей, чем это было, скажем, два десятилетия назад. Материалы исследований, которыми я занимаюсь в течение 30 лет, свидетельствуют, что многие дети начинают обучение уже с хроническими заболеваниями и функциональными отклонениями", - утверждает заместитель директора Института гигиены и медицинской экологии имени А.Марзеева, член-корреспондент НАМНУ Н. Полька.

По мнению экспертов, главная беда украинских детей - гиподинамия, которую еще иногда называют "болезнью цивилизации", неправильное питание, и педагогическая запущенность, а также экология и наследственность.

По данным соцопросов, 25% украинских мальчиков начинают курить с 11 лет, употреблять алкоголь с 13 лет.

Учителя физкультуры указывают на такие обстоятельства, как на факторы, в которых кроется причина трагических случаев на уроках физкультуры, волна которых прокатилась по Украине.

Известный же врач-педиатр Евгений Комаровский не одобряет того, что после тех трагических случаев полностью отменилы все нормативы на уроках физкультуры.

"Школьная программа в Украине должна быть изменена таким образом, чтобы уроки физкультуры проводились хотя бы раз в день. При этом родителям самим надо всячески стимулировать физическую активность детей", - отмечает врач.

Однако эксперты также указывают на значительную роль наследственности и достижения современной медицины, которая научилась спасать даже безнадежных младенцев, которые ранее, путем эволюции, «отсеивались».

Выход эксперты видят в том, чтобы приучать детей к здоровой пище, спорту и не позволять по шесть часов в день сидеть у телевизора.