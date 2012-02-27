Скандальный перинатальный центр в Кировограде принял первых пациенток

Кировоградский областной перинатальный центр принял первых пациенток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Сергей ЛАРИН.

«На сегодняшний день в перинатальном центре есть первые пациентки. Они утром уже позавтракали», – сказал губернатор. Он отметил, что областная власть не обойдет вниманием первого малыша, рожденного в центре, и вручит роженице подарки.

«Я хотел бы поставить точку в ситуации вокруг перинатального центра. Заведение работает в штатном режиме. А чтобы не возникало спекуляций на этой теме, следует четко объяснить, что центр – это не обычное родильное отделение, где может рожать каждая беременная, а заведение третьего уровня для рожениц, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, разные патологии. То есть в центр будут попадать по направлениям из больниц», - отметил С.ЛАРИН.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля несколько Интернет-изданий распространили информацию о том, что торжественно открытый 31 января 2012 года при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА перинатальный центр в Кировограде закрыли до 20 марта. Среди причин закрытия со ссылкой на анонимных врачей назывались недостатки ремонта и технического оснащения центра.

22 февраля в Кировоград с целью лично проверить заведение приехала вице-премьер-министр – министр здравоохранения Украины Раиса БОГАТЫРЕВА. После осмотра перинатального центра она подтвердила журналистам его готовность к приему пациентов, опровергнув обвинения Интернет-изданий.