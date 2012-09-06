В Украине пройдет чемпионат мира среди кинологов-спасателей

Как сообщает сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, в программе соревнований - проверка рабочих качеств спасательных собак из разных уголков мира в условиях чрезвычайных ситуаций и их сертификация по международным стандартам.

Ожидается, что участие в турнире примут 20 команд из 15 стран, в частности, из Украины, Аргентины, Республики Кореи, Испании, Германии, Польши, России, Нидерландов, Венгрии, Словакии и др.