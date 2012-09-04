Кернес выделит пострадавшим от взрыва аж по тысяче гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом во время встречи с жильцами дома сказал Харьковский городской председатель Геннадий Кернес.

По его словам, материальную помощь все без исключения жильцы поврежденного дома получат уже сегодня.

«Это временная материальная помощь на ваши нужды. Мы соберем всю нужную информацию и примем решение о дополнительной материальной помощи в каждом частном случае», - сказал Г.Кернес.

По данным пресс-службы Харьковского городского совета, в доме по улице Петра Слинько, 2б прописано 107 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, в 10.30 в Харькове в девятиэтажном доме на ул. Петра Слинько, в квартире на третьем этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек. Из дома было эвакуировано почти 50 чел. К ликвидации последствий взрыва привлечено 55 чел. и 10 единиц техники.