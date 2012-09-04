Кернес обещает восстановить поврежденный взрывом дом до конца года

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса.

По словам мэра, восстановительные работы начнутся уже завтра.

Г.Кернес отметил, что всех жителей поврежденного дома будут эвакуировать, однако люди в сопровождении работников МЧС смогут забрать из здания личные вещи и документы и временно перенести их в расположенную рядом школу №82.

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Он подчеркнул, что уже сегодня жителям дома предоставят временное жилье.

Генеральный директор компании «Стальконструкция», которая предварительно будет заниматься реконструкцией дома, Сергей Евель сообщил, что планируется снести и заново отстроить две угловые стены дома, деформированные взрывом.

В данное время на месте работают сотрудники МЧС, прокуратуры, милиции, газовой службы, медики. Возле дома устанавливают палатки и столы, чтобы обеспечить питание людей. Следственное управление Харьковской областной прокуратуры уже создало комиссию, которая изучит все обстоятельства происшествия.

По информации специалистов, эпицентром взрыва были квартиры №6 и 10. Последняя полностью разрушена. Сильно пострадала также квартира №9.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, в 10.30 в Харькове в девятиэтажном доме на ул. Петра Слинько, в квартире на третьем этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек. Из дома были эвакуированы почти 50 человек. К ликвидации последствий взрыва привлечены 55 человек и 10 единиц техники.