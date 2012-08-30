Из Кучмы сделают барельеф

8 сентября в Днепропетровске во время празднования Дня города появится барельеф экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Скульптурную композицию установят в ряду из 15 других выдающихся личностей края на площади имени 80-летия Днепропетровской области.

Как рассказал на пресс-конференции архитектор проекта Дмитрий Волик, будет представлено художественное произведение «События и люди», сообщает Радио Свобода.

Это многоэлементная композиция, состоящая из восьми бетонных стел, на которых расположены 42 скульптурных изображения. Из них 27 элементов - это мемориальные доски о знаковых исторических событиях области и города, 15 - барельефы выдающихся личностей, прославивших регион на всю Украину и мир.

Кроме изображения Кучмы, там также будут бронзовые скульптуры Михаила Янгеля, Ивана Сирко, Дмитрия Яворницкого, Александра Поля, Николая Родзянко, Ивана Синельникова, Андрея Фабра, Александра Макарова, Олеся Гончара, Василия Маргелова, Алексея Семиволоса, Дмитрия Глинки, Владимира Щербицкого и Леонида Брежнева.

На приобретение композиции бюджет города потратил 1 миллион 751 тысячу гривен.