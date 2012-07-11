Кучма: Украина - страна казацкая, но булава сегодня у Путина

Об этом он сказал в интервью Московским новостям.

"Все карты должны быть открыты, обе стороны должны понимать последствия того или иного политического решения. Я с вами согласен – сегодня надо принимать политическое решение. И я не завидую президенту Украины, именно ему надо принимать решение", - сказал Кучма.

По его мнению, любое решение Януковича будет иметь для него негативные последствия: "Всегда будут недовольные, оппоненты – в лице оппозиции, если пойдет на дальнейшее сближение с Россией, или в лице пророссийской части элиты, если оставит отношения на нынешней точке".

Ведь, по его словам, "Украина находится между молотом и наковальней, а вообще-то в таком положении Украина – никому не нужна".

Л. Кучма также добавил, что Украина находится под серьезным влиянием России.

"Украина – страна казацкая, булава – ее символ, но булава в этой части сегодня – у президента России. Поэтому, конечно, надо искать выход", - подчеркнул Л. Кучма.