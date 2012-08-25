Янукович: Украина хочет стать наблюдателем в ШОС
Украина хотела бы стать наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и рассчитывает, что РФ выступит одним из ее партнеров в этой организации.
Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в его резиденции Бочаров ручей (Сочи).
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"Мы бы хотели, чтобы вы выступили одним из наших партнеров в такой организации, как ШОС, мы бы хотели стать наблюдателем в ШОС", - цитирует В.Януковича РИА «Новости».
В свою очередь В.Путин отметил, что Украина ищет возможности расширить рынок сбыта своих товаров, в том числе за счет азиатского рынка. В.Путин напомнил, что скоро Россия примет саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) во Владивостоке.
"Мы с удовольствием вас не только проинформируем, но и самым подробным образом расскажем о перспективах", - сказал он.