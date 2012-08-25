Янукович сказал Путину, что хочет изменить позиции по газовой тематике

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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"Мы считаем, что эта тема (поставок газа из России в Украину), она не уйдет никогда из наших отношений и она всегда будет и, конечно, мы бы хотели немножко позиции наши изменить в отношениях с Россией", - цитирует В.Януковича РИА «Новости».

При этом он предложил уделить этой теме внимание и на сегодняшних переговорах.

Президент Украины также отметил, что у двух стран есть хорошие перспективы для работы в части высокотехнологичной продукции на рынках третьих стран, прежде всего СНГ и особенно на азиатских рынках. По его словам, России и Украине выгодно расширять рынки сбыта в этой сфере и Киев заинтересован в объединении усилий по данному направлению с Москвой.