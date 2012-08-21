Регионалы говорят, что дымовую шашку в Николаеве бросили члены «Свободы»

Как сказано в сообщении облорганизации Партии регионов, распространенном в николаевских СМИ, «радикальные партии в очередной раз поставили под угрозу жизнь и здоровье мирного населения Николаева. Николаевская областная организация Партии регионов осуждает тех представителей ВО «Свобода» и объединенной оппозиции, которые бросили дымовую шашку в толпу людей, собравшихся на мирную демонстрацию перед Николаевским городским советом".

В сообщении облорганизация ПР также высказывает благодарность правоохранительным органам, "которые не допустили еще более радикальных проявлений агрессии со стороны оппозиции и сохранили здоровье горожан". "Уверены, что в скором времени правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут заслуженное наказание», - отмечается в сообщении.

В то же время глава Николаевской городской организации ВО «Свобода» Николай Деревянко в интервью УНИАН заявил, что представители его организации не бросали шашку, хотя они и задержаны.

Он сказал: «Неизвестное лицо бросило шашку в нашу сторону. Это не наш человек. Бритоголовые начали нападать на наших людей, лично меня два раза ударили по ноге. Они были явно за спиной у милиции, их не останавливали, не пробовали задержать, создавалось впечатление, что их специально защищали. Зато наших ребят забрали! Полное беззаконие!».

Как сообщила корреспонденту УНИАН помощник начальника Центрального РОВД г. Николаева по связям с общественностью Мария Плакушко, в милиции произошедшее расценивают как хулиганские действия представителей ВО «Свобода».

Она заявила: «Четырем задержанным предъявлено обвинение в административном правонарушении по статье 173 КУоАП. Милиция собрала видеоматериалы и предоставила их в Центральный районный суд г. Николаева, в котором рассматривается дело. В настоящее время судья перенес заседание, задержанных отпустили, вручив им повестки для явки в суд на следующее заседание».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, Николаевский городской совет на 19-й очередной сессии принял решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Перед заседанием возле здания горисполкома проходили два пикета – в защиту украинского языка и в защиту русского языка. Первый пикет был организован городской организацией ВО «Свобода», представителями ВО «Батькивщина» и УНП. Второй пикет организован «Русским блоком» и Партией регионов. В 9 часов 15 минут, возле второго пикета появились крепкие молодые люди и начали высказывать угрозы и ругательства в адрес «свободовцев». Затем в ряды «свободовцев» полетела дымовая шашка. В ответ на возмущения с их стороны, милиция оттеснила около 5 человек из оппозиции и увела в здание горисполкома. Агрессивных молодчиков милиция попросила отойти в сторону, никого из них не задержав.