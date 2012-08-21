У Тягнибока говорят, что николаевская милиция «передерживает» их людей

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Николаевского городской организации ВО «Свобода» Николай Деревянко.

По его словам, представители ВО «Свобода» проводят пикет под зданием Центрального райотдела милиции, куда были доставлены задержанные.

Н.Деревянко утверждает, что видел задержанных, и у них на лицах есть следы побоев. Именно по этой причине, по его мнению, его единомышленников не выпускают из милиции.

Представители «Свободы» передали начальнику райотдела заявление о противоправных действиях милиционеров, ответ на которое пока не получили.

Пикетчики намерены идти в суд вместе со своими однопартийцами и защищать их в суде. Н.Деревянко сообщил, что имеются видео-, фотоматериалы, а также свидетели незаконного задержания четырех представителей партии «Свобода».

Глава Николаевской городской организации ВО «Свобода» высказал предположение о том, что провокаторы, бросившие дымовую шашку, были со стороны власти, поскольку появились на площади они со стороны милицейского кордона и неподалеку стояло ведро для тушения возможного возгорания. Как утверждает Н. Деревянко, среди нападавших его единомышленники узнали некоторых работников райотделов милиции г. Николаева.

Помощник начальника Центрального районного отдела милиции г. Николаева по связям с общественностью Мария Плакушко сообщила корреспонденту УНИАН, что сегодня были задержаны четверо граждан по подозрению в совершении административного правонарушения по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

По ее словам, в настоящее время задержанные допрошены и отправлены в Центральный районный суд г. Николаева для принятия судьей решения о мере пресечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, Николаевский городской совет на 19-й очередной сессии принял решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Перед заседанием возле здания горисполкома проходили два пикета – в защиту украинского языка и в защиту русского языка. Первый пикет был организован городской организацией ВО «Свобода», представителями ВО «Батькивщина» и УНП. Второй пикет организован «Русским блоком» и Партией регионов. В 9 часов 15 минут, возле второго пикета появились крепкие молодые люди и начали высказывать угрозы и ругательства в адрес «свободовцев». Затем в ряды «свободовцев» полетела дымовая шашка. В ответ на возмущения с их стороны, милиция оттеснила около 5 человек из оппозиции и увела в здание горисполкома. Агрессивных молодчиков милиция попросила отойти в сторону, никого из них не задержав.