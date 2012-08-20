В деле об убийстве 5 работников банка читают обвинительное заключение

В понедельник, 20 августа, в Ворошиловском районном суде Донецка представитель государственного обвинения - прокурор отдела участия прокуроров в уголовном судопроизводстве Татьяна Попова начала оглашение обвинительного заключения по делу об убийстве пяти сотрудников «ПриватБанка», совершенном 29 декабря 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в небольшом зале судебных заседаний собрались многочисленные родственники и погибших, и обвиняемых, представители прокуратуры, пять адвокатов обвиняемых, а также журналисты и телеоператоры.

В зал суда под конвоем были доставлены пятеро обвиняемых. Родственники пострадавших пришли на заседание опять с цветами и фотографиями погибших, снимки они развернули в сторону обвиняемых.

Судебное заседание началось на полчаса позже намеченного - в 13:35 и продлилось до 15:30. Председательствующий в суде судья Станислав Кутья в начале заседания ознакомил, как подсудимых, так и потерпевших с их правами.

Затем перед оглашением обвинительного заключения данного уголовного дела, насчитывающего 19 томов, Т. Попова попросила суд об объединении в одно производство с этим делом еще одного дела, которое в настоящее время слушается в отношении одного из главных обвиняемых – Максима Рудичева. Т. Попопа объяснила, что против М. Рудичева возбуждено с марта 2007 года еще одно уголовное дело, связанное с ДТП и слушания по нему еще продолжаются.

Когда судьи отправились в совещательную комнату для принятия решения по данному ходатайству, прокурор объяснила журналистам, что из пяти подсудимых главные фигуранты, которые участвовали в разбойном нападении на банковское отделение и убийстве его сотрудников - это Максим Рудичев и Сергей Ломака. Эти подсудимые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 ч.2 (умышленное убийство) УК Украины, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание – пожизненное заключение. Трое других подозреваемых, которые проходят по этому уголовному делу – Сергей Ширин, Виталий Демченко и Александр Слива, по словам Т. Поповой, являются соучастниками преступления и обвиняются в незаконном приобретении, реализации оружия, в присвоении и растрате чужого имущества, в хищении оборудования. Из пяти подсудимых, только двое не имели судимости, а С. Ломака ранее осуждался на 10 лет, В. Демченко – на 11 лет, но были освобождены условно-досрочно.

Посовещавшись, суд удовлетворил ходатайство прокурора и объединил предыдущее дело против М. Рудичева в одно производство с нынешним.

Затем по согласованию со всеми участниками судебного процесса Т. Попова начала зачитывать сразу результативную часть обвинительного заключения, так как оно изложено на 240 страницах.

В обвинительном заключении было сказано, что М. Рудичев работал в частном предприятии, которое устанавливало системы видеонаблюдения во многих отделениях банков в Донецком регионе. Из заключения следует, что он в сговоре с А. Сливой частично похищал оборудование, детали оборудования (жесткие диски, винчестеры, видеорегистраторы и т. д.), что не позволяло системам видеонаблюдения в полной мере выполнять свои функции.

«С 8 по 10 декабря 2011 года, осуществляя монтаж оборудования систем видеонаблюдения в отделении по обслуживанию VIP-клиентов Донецкого отделения «ПриватБанка», обвиняемые умышленно не установили предназначенные для установки видеорегистраторов два жестких диска, которые ими были проданы, в связи с чем исключалась физическая возможность архивации записи с камер видеонаблюдений, установленных ими же в данном отделении банка», - заявила Т. Попова. Также она добавила, что М. Рудичев по сговору с А. Сливой «не осуществили подключение установленного ими видеорегистратора к корпоративной локальной сети «ПриватБанка» через Интернет, в связи с чем исключили возможность удаленного доступа к видеоинформации с камер видеонаблюдения сотрудниками департамента офисной охраны «ПриватБанка».

Т. Попова затем подробно стала излагать, как 27 и 28 декабря 2011 года М. Рудичев и С. Ломака готовили преступление, проводили наблюдение за данным отделением банка, а 29 декабря, вооруженные пистолетами с глушителями, беспрепятственно проникли в здание и жестоко расстреляли четырех девушек-сотрудниц и охранника. По словам прокурора, нападавшие, угрожая оружием, требовали деньги у сотрудниц банка, но после того, как управляющая отделением банка Елена Отачкина «нажала на кнопку находящегося при ней переносного радиопульта тревожной сигнализации», вследствие чего в помещении отделения банка «активировалась звуковая сигнализация», нападавшие начали по очереди расстреливать сотрудников банка, начиная с охранника.

Когда Т. Попова зачитывала описание того, куда и как попадали пули в банковских сотрудников, родственники потерпевших стали плакать, а одна женщина громко разрыдалась в зале. Из зала стали просить прокурора «не озвучивать все так подробно».

Подсудимые слушали все молча и без эмоций.

Вскоре судья С. Кутья заявил, что на сегодня судебное заседание закончено и продолжение оглашения обвинительного заключения будет продолжено завтра, 21 августа.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года в Донецке при попытке разбойного нападения на отделение «ПриватБанка» погибли пятеро сотрудников банка.

По информации банка, 8 июня 2012 года дело об убийстве пятерых сотрудников отделения «VIP-Центр» «ПриватБанка» в Донецке было направлено в суд с обвинительным заключением. Двоим дончанам, обвиняемым в расстреле всех работников банка, грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались двое жителей Запорожской области, продавших оружие грабителям и должностное лицо частной компании, отвечавшее за систему безопасности в отделении банка.

«ПриватБанк» выплатил вознаграждение в размере 1 млн грн 132 милиционерам Донецка, участвовавшим в раскрытии преступления.