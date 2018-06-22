Стрельба в Донецке: очевидцы мертвы, версии рознятся

Сегодня, 30 декабря, в Донецке во всех отделениях «ПриватБанка» траур – на входных дверях весят черные ленты… Но все банковские учреждения работали, за исключением одного – по Театральному проспекту, 21. Там и сегодня до вечера находились оперативники….

Согласно официальной информации правоохранителей - 29 декабря в 15.15 от оператора охранного агентства, сотрудники которого находились в отделении «ПриватБанка» по проспекту Театральному, 21, поступило сообщение, что необходима помощь милиции. В помещении банка обнаружено 5 погибших.

Больше никаких подробностей от милиции получить было невозможно – либо советовали ждать, либо просто не поднимали трубки телефонов.

Далее, на официальном сайте «ПриватБанка» появилась информация, из которой стало известно, что все пятеро погибших – это сотрудники банка, которые «от полученных ранений скончались на месте».

«Мы шокированы этим зверским преступлением, и выражаем искреннее соболезнование родным и близким наших сотрудников, погибших от рук бандитов. С таким зверством мы встречаемся впервые за всю свою историю, в банке уверены, что это преступление будет раскрыто в самые сжатые сроки и убийцы людей понесут наказание», - процитировали в сообщении председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета, который вылетел в Донецк, «чтобы выразить соболезнование семьям погибших от имени всего коллектива».

На этом официальная информация заканчивается – никто ни в правоохранительных органах, ни в банковском учреждении ничего не говорит и не комментирует. И я, пожалуй, впервые в своей долгой журналистской практике столкнулась с такой стеной – даже имен погибших нельзя было узнать официально, «потому что незачем».

Но к месту трагедии в течение дня подходили люди и оставляли цветы на ступени отделения банка, у многих на глаза наворачивались слезы. Подходившие – в основном, банковские работники, бывшие сослуживцы, которые какое-то время знали погибших. В соседних отделениях банка также нашлись те, кто был знаком с расстрелянными, знали их условия и формат работы.

Это отделение «ПриватБанка» на Театральном проспекте - не рядовое, оно было открыто сравнительно недавно, и около трех лет обслуживало только VIP-клиентов, владельцев платиновых, в основном накопительных и депозитных банковских карточек. Как правило, такие отделения имеют не более 300 – 400 клиентов, потому что только ежемесячное обслуживание платиновой карточки обходится ее владельцу в 250 грн., а годовое – в 3 тыс. грн. Банковские работники рассказали, что в это отделение никто посторонний зайти не может, там дверь всегда закрыта, есть глазок, домофон и вообще, принимают там клиентов, как правило, по предварительной записи.

VIP-клиенты должны заранее заказывать деньги, если им нужны наличные суммы, поэтому гарантированных больших средств в отделении может и не быть. Хотя, банковские сотрудники отметили, что в данном отделении с охраной «все было на высшем уровне».

Считается, что в таких местах работать очень престижно - известная и богатая клиентура, поэтому сотрудников подбирают здесь более тщательно.

Меня заверили, что в таких отделениях работают более профессиональные, более грамотные и опытные специалисты, которые проходят соответствующее тестирование.

В этом отделении работали четыре девушки – управляющая, два менеджера, кассир и мужчина-охранник. И именно их, всех пятерых, расстреляли 29 декабря.

Из своих личных источников, близких к правоохранительным органам, мне удалось узнать, кто были эти погибшие: управляющая отделением банка Елена Отачкина, 1979 года рождения, менеджеры Татьяна Шевцова, 1982 года рождения и Татьяна Бурцева, 1982 года рождения, кассир Елена Гиниятулина, 1984 года рождения и охранник Вадим Бондаренко 1966 года рождения.

Обо всех погибших мои собеседники отзывались очень тепло. «Сказать, что это были доброжелательные, внимательные, просто золотые девчонки, этого было бы мало… Очень славные, очень грамотные», «очень хорошие люди», «замечательные специалисты», - говорили предельно искренне банковские сотрудники, которые знали убитых.

Через некоторую цепочку знакомых удалось узнать, что одна из погибших девушек якобы очень долго лечила тяжелый перелом ноги и буквально рвалась скорее выйти на работу. Другая девочка жила далеко в области - в пгт Старобешево и снимала квартиру в Донецке, чтобы всегда вовремя быть на рабочем месте, погибший мужчина был прописан в Макеевке… У всех остались родные и близкие, любящие и любимые…. У управляющей Елены Отачкиной остался сиротой полуторагодовалый ребенок, а она совсем недавно прервала декретный отпуск, чтобы выйти на работу.

Что же произошло в этот роковой четверг в донецком отделении «ПриватБанка» для VIP-клиентов, кто и зачем убил людей, было ли ограбление? Пока очень много вопросов, но практически нет ни одного ответа.

Ясно только, что в тот день клиентов в отделении банка не было, их приходит обычно, максимум, три человека в день. Также известно, что нет свидетелей, нет очевидцев. Большие окна этого отделения выходят прямо на оживленную проезжую часть, там всегда шумно, поэтому выстрелов из пистолета никто не слышал. А по слухам, стреляли именно из пистолета Макарова. Жители старого «сталинского» дома, окна которого выходят прямо на отделение банка, рассказали, что к ним уже приходила милиция в поиске свидетелей преступления, но они признались, что ничего особенного не слышали и не заметили. Точно так ответили и работники парикмахерского салона, который находится чуть выше отделения банка.

По одним слухам, якобы бандитов было несколько, по другим – якобы орудовал один.

Некоторые говорят, что бандиты открыли огонь на поражение, когда сотрудники отделения банка не пустили их в хранилище к депозитным ячейкам. Другие утверждают, что зашел бандит и просто расстрелял всех, кто был в банке.

Замечу, что никто из моих собеседников не соглашался назвать себя и просил строгой конфиденциальности.

Один из источников, близкий к правоохранителям, сухо рассказал одну из версий: «Преступник был один, он зашел, сразу выстрелил в лицо охраннику, тот упал, девушки закричали, пригнулись под стол… Он тупо шел и расстреливал их. Одной – выстрелил в шею и голову, другой – сразу в голову, третьей – тоже в голову. А четвертой, управляющей банка, стрелял сначала по ногам…». Преступник, должно быть, был опытный, потому что он забрал с собой сервер, в котором хранятся записи с камер видеонаблюдения.

«Он расстрелял, забрал сервер с видеокамер и ушел. Никто не знает, в маске он был, или нет…Никто ничего не видел. Все очевидцы мертвые. Ничего нет. Поэтому оперативники так долго там работают», - сказал собеседник.

В региональном отделении «ПриватБанка» мне ничего не сказали... Охранник посоветовал позвонить по внутреннему телефону в приемную к управляющему, но там сослались, что никого из руководства нет и никто со мной о погибших, о помощи их семьям говорить не уполномочен. На все мои просьбы ответили: «Извините, у нас работа. И обращаться к нам бесполезно».

В «ПриватБанке» официально еще 29 декабря объявили, что «родным и близким погибших будет оказана материальная помощь». Также в банке пообещали, что «гарантируют выплату вознаграждения в размере 1 млн. грн. за информацию, которая будет способствовать раскрытию разбойного нападения на отделение банка в центре Донецка и задержанию преступников, хладнокровно расстрелявших пятерых сотрудников банка».

…Заканчивая эту статью, я опять созвонилась с пресс-службой областной милиции. Там сообщили, что якобы кто-то задержан по данному делу, но пока преждевременно говорить однозначно о его причастности к преступлению. «По-прежнему мы ничего не комментируем. Но, если все это подтвердиться, то завтра, 31 декабря, мы проведем брифинг», - сказал сотрудник пресс-службы.

Елена Колгушева, Донецк