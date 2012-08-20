Москаль: черновицкие власти скрывают, что милиционер изнасиловал сироту

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль заявляет, что черновицкие власти скрывают факт изнасилования воспитанницы интерната работником милиции, и просит Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело по этому факту.

Об этом говорится в заявлении депутата, переданном УНИАН.

Как утверждает Г.Москаль, в августе этого года во время отдыха группы детей-сирот в детском лагере села Банилов-Подгорный Сторожинецкого района Черновицкой области одна из воспитанниц пропала на три дня, а когда была найдена, рассказала, что ее насильственно удерживал и насиловал милиционер, работник Сторожинецкого райотдела внутренних сил, который охранял лагерь.

По словам Г.Москаля, о происшествии он узнал из коллективного обращения, которое поступило в его адрес от жителей Сторожинецкого района.

Г.Москаль также утверждает, что Управление образования Черновицкой облгосадминистрации и руководство милиции решили скрыть преступление, никаких официальных заявлений не писать, а работника милиции, который охранял лагерь, уволить с работы задним числом.

По словам Г.Москаля, он владеет информацией, что воспитанники школы-интерната, не видя никакой реакции со стороны властей и правоохранительных органов на преступление, готовят самосуд над милиционером.

При этом депутат сообщает, что обратился в Генпрокуратуру Украины с просьбой возбудить по данному факту уголовное дело и привлечь виновных к ответственности, в том числе тех, кто пытается скрыть это преступление.