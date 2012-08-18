Кабмин подпишет Конвенцию с правительством Ирландии

Как сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение №560-р «О подписании Конвенции между правительством Украины и правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и доходы от отчуждения имущества и Протокола к ней» принято на заседании правительства.

Подписать Конвенцию и Протокол к ней уполномочен министр финансов Юрий Колобов.

Предприниматели обеих стран получают гарантии, что доходы, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также источников в этой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению. Конвенция также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве при тех же условиях, что и предприниматели этого другого государства. Кроме того, Конвенция направлена на предупреждение уклонения от уплаты налогов.