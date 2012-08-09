В Херсонской области горит уже 700 га леса

В Херсонской области лесной пожар, вспыхнувший сегодня, 9 августа, в 10:20 вблизи с.Кринкы Цюрупинского района, на территории Корсунского лесничества, уже распространился на площадь около 700 гектаров, из них 350 верхового леса.

Как сообщает пресс-служба МЧС, к ликвидации пожара привлечены 391 человек личного состава, 90 единиц техники, в том числе от МЧС - 315 человек личного состава и 49 единиц техники, 2 пожарных самолета Ан-32П и 2 вертолета Ми-8 с устройствами водосливов.

В район пожара дополнительно направлено силы и средства МЧС из АР Крым, Запорожской и Николаевской областей. На месте происшествия создан оперативный штаб по ликвидации пожара.

В район пожара направлены оперативная группа МЧС во главе с исполняющим обязанности министра МЧС Виталием Бутом.

Ожидается, что в 21:00 в районе стихийного бедствия приземлится самолет с премьер-министром Николаем Азаровым на борту, который возглавит штаб по ликвидации пожара.

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко принял решение направить для ликвидации стихийного бедствия 300 военнослужащих внутренних войск МВД Украины из воинских частей Николаевской и Херсонской областей.

По оперативным данным пресс-службы облгосадминистрации, площадь пожара уже составляет около тысячи гектаров.