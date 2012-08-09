Корчинский говорит, что Россия пытается отвлечь мир от своих мародеров

Об этом сказал Дмитрий Корчинский, комментируя заявление Следственного комитета России, украинские наемники причастны к дискредитации российской армии во время вооруженного противостояния с Грузией.

"Прошла очередная годовщина нападения России на Грузию и эта годовщина широко освещаются эти события упоминаются сейчас мировой прессой", - отметил он в комментарии Gazeta.ua.

Корчинский объяснил: "Самые яркие кадры, которые повторяются, которые запомнились мировому телезрителю - это кадры мародерства русских солдат. Поэтому, чтобы как-то сбить эту волну, Россия выдвинула абсолютно лживые обвинения Украины с целью переключить внимание мировой прессы дипломатическим скандалом между Россией и Украиной. Именно этим и вызваны эти обвинения".

Украина в российско-грузинском конфликте участия почти не принимала, заверил он.

"Украина существенно не помогла Грузии в том конфликте, как, в принципе, и весь мир. Поэтому, к сожалению, эти подставы беспочвенны", - сказал Корчинский.