Корчинский говорит, что Россия пытается отвлечь мир от своих мародеров
Обвинениями Украины Россия пытается отвлечь внимание мирового сообщества.
Об этом сказал Дмитрий Корчинский, комментируя заявление Следственного комитета России, украинские наемники причастны к дискредитации российской армии во время вооруженного противостояния с Грузией.
"Прошла очередная годовщина нападения России на Грузию и эта годовщина широко освещаются эти события упоминаются сейчас мировой прессой", - отметил он в комментарии Gazeta.ua.
Корчинский объяснил: "Самые яркие кадры, которые повторяются, которые запомнились мировому телезрителю - это кадры мародерства русских солдат. Поэтому, чтобы как-то сбить эту волну, Россия выдвинула абсолютно лживые обвинения Украины с целью переключить внимание мировой прессы дипломатическим скандалом между Россией и Украиной. Именно этим и вызваны эти обвинения".
Украина в российско-грузинском конфликте участия почти не принимала, заверил он.
"Украина существенно не помогла Грузии в том конфликте, как, в принципе, и весь мир. Поэтому, к сожалению, эти подставы беспочвенны", - сказал Корчинский.