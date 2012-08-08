Cледственный комитет РФ: Украинские наемники дискредитировали российскую армию

«Получены показания свидетелей о том, что до вступления российских войск в город Гори и другие населенные пункты, расположенные на границе с Грузией, в целях пропаганды и введения в заблуждение жителей Грузии и мирового сообщества украинских наемников переодели в форму российской армии и при их участии монтировали фото- и видеокадры о якобы имевших место фактах насилия и мародерства российских солдат в отношении мирного населения, проживающего в грузинских селах», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Следственный комитет РФ продолжает расследование уголовного дела о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года. Срок следствия по нему продлен до 8 февраля 2013 года. По уголовному делу проведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий. Общий объем уголовного дела составляет более 400 томов.

Кроме того, в рамках расследования этого уголовного дела установлены факты, подтверждающие действия грузинских властей, направленные на дискредитацию российской армии. Так, следствием получены показания лиц, работавших в незаконно избранном правительстве Дмитрия Санакоева, о том, что после того, как российская армия начала вытеснять грузинские войска из Цхинвала и прилегающих сел, руководством Грузии были предприняты действия с целью дискредитации военнослужащих российских Вооруженных сил и создания негативного облика российского солдата. Так, трупы погибших грузинских военнослужащих переодевали в гражданскую одежду, чтобы специально смонтировать фото- и видеокадры о якобы имевших место значительных жертвах среди мирного населения грузинских сел.

Отмечается, что следствием проведены тщательные осмотры мест происшествий, допрошены несколько тысяч свидетелей, потерпевших и специалистов, проведены около 600 судебных экспертиз и других следственных действий, по результатам которых получены неопровержимые доказательства причастности к совершению преступлений против мира и безопасности человечества на территории Республики Южная Осетия в августе 2008 года, помимо высших должностных лиц Грузии, воинских начальников грузинских силовых структур различного ранга.

На основании совокупности собранных доказательств, в том числе исходя из характера и локализации разрушений, выводов многочисленных экспертиз, их тщательного анализа и сопоставления, достоверно установлено, что обстрел территории миротворческого батальона из тяжелого наступательного вооружения велся из населенных пунктов Грузии и не был чем-либо спровоцирован или обусловлен.

Сообщается, что помимо этого, при проверке жалоб граждан Грузии в рамках уголовного дела Следственным комитетом РФ очень внимательно изучалась версия о якобы противоправных действиях российских военнослужащих на территории грузинских населенных пунктов. Однако эта версия не нашла своего подтверждения. Эти выводы подтверждаются показаниями допрошенных в качестве свидетелей и потерпевших более 2000 военнослужащих Вооруженных сил РФ, изучением штабных, оперативно-служебных и иных документов более 50 российских воинских частей и соединений, принимавших участие в операции по принуждению Грузии к миру.

Кроме того, допрошены более 100 жителей Южной Осетии, как осетинской, так и грузинской национальностей, которые утверждают, что российские военнослужащие не причастны к совершению противоправных действий, а наоборот препятствовали мародерам совершать поджоги и грабежи. Доказательств совершения преступлений российскими военными не смогли представить и грузинские компетентные органы, в которые российские следователи неоднократно посылали запросы, оставшиеся без ответа.