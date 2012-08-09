В Украину привезут плащаницу от Гроба Божией Матери

14:16, 09 августа 2012
Общество
3113 0

По просьбе митрополита Владимира в Украину привезут плащаницу от Гроба Божьей Матери в Иерусалиме.

Плащаница от Гроба Божией Матери в Иерусалиме. Фото с сайта orthodoxy.org.ua

По просьбе блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира и по благословению блаженнейшего патриарха Святого Града Иерусалима Феофила III в Украину прибудет плащаница от Гроба Божьей Матери в Иерусалиме.

Об этом сообщает сайт УПЦ.

Святыня прибудет в Украину к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Как отмечается, ежегодно в Иерусалиме на праздник Успения именно с этой плащаницей совершается чин Погребения и крестный ход от храма Воскресенья к пещере Божьей Матери в Гефсимании.

Святыня прибудет в Киево-Печерскую Лавру, а затем - посетит епархии Украинской Православной Церкви.

О дате прибытия и графике пребывания Плащаницы будет извещено дополнительно.

*** Создание Плащаницы относят к 1830-1840 гг. Плащаница - это вырезанное по контуру изображение Божьей Матери. Икона с обеих сторон имеет оклад, венец украшен камнями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter