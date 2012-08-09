В Украине умирает 2 тысячи человек в год из-за отсутствия закона о трансплантации

Если бы нардепы приняли новый закон о трансплантации, эти люди получили бы реальный шанс на спасение, говорится в сюжете ТСН.

Каждый случай пересадки сердца в Украине - это даже не исключение из правила, а настоящая сенсация в украинской трансплантологии. Поэтому об опыте белорусских коллег, которые массово спасают всех больных и еще успевают помогать иностранцам, наши медики могут только мечтать.

Первую в истории Украины пересадку сердца сделал кардиохирург с мировым именем Борис Тодуров. Произошло это задолго до первой аналогичной операции в Беларуси. Теперь в соседней стране действует "презумпция согласия" граждан на использование собственных органов для сохранения жизни другим людям, а машины с биоматериалом сопровождают эскорты ГАИ.

"Когда я вез первое сердце, не было не то что сопровождения ГАИ - у меня не было собственной машины. Я его вез на попутке посреди ночи!" - вспоминает теперь уже директор "Киевского городского центра сердца" Тодуров. В последний раз в его заведении подобную операцию делали 5 лет назад. Причина банальна - нет органов.

"Родители молодых людей приходят, они просто молятся, плачут. Вдвое досадно, что ты - тот человек, который должен по всем правилам помочь, и ты можешь это сделать, и делал, а на твоих глазах умирают люди", - признается врач. Этому виной - отсутствие должного законодательного нормирования трансплантологии. Орган у только умершего человека нужно профессионально вырезать и пересаживать нуждающемуся, но сделка возможна лишь при условии согласия родственников умершего. На формальности уходит слишком много времени, и охваченные собственным горем люди крайне редко соглашаются на такое донорство. Сейчас врачи предлагают если не "презумпцию согласия", то по крайней мере возможность спрашивать у взрослых граждан, хотят ли они после смерти мозга пожертвовать свои органы больным украинцам, а не перекладывать этот тяжелый вопрос на плечи родственников. Однако чтобы такую отметку ставить в паспорт или права, нужен новый закон. Когда эта проблема не касается лично, когда пересадка не нужна ребенку или близкому человеку - к трансплантации здоровые украинцы в большинстве своем относятся отрицательно. Медики уверяют: даже если на посмертное донорство согласятся 10% украинцев, это даст возможность спасать тех, кто умирает. А таких насчитывается 2 тысячи в год.