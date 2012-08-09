В горах Грузии появилась вершина имени Степана Бандеры

Львовские альпинисты одну из безымянных кавказских вершин назвали именем проводника ОУН Степана Бандеры.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал руководитель экспедиции Марьян Нищук.

По его словам, высота вершины 4 тыс. 272 м. Как сообщил М.Нищук, сама экспедиция продолжалась два недели. «Нам очень повезло с погодой, потому так быстро и закончилось восхождение. Сама идея акции возникла нынешней зимой, которую поддержали мои друзья из Львова, Тернополя и Киева», – сказал М.Нищук.

По его словам, в экспедиции приняли участие пять человек: четверо украинцев (трое львовян и один тернополянин – ред.) и один житель Грузии, который во время восхождения заболел и вынужден был оставить группу.

На вершине украинские альпинисты установили мемориальную доску с изображением проводника ОУН и надписью «Степан Бандера – герой Украины» и красно-черный флаг.

По словам альпиниста, эта вершина находится в районе Казбеги и не является сложной, но высокой. «Поэтому на будущее мы планируем проводить массовые восхождения. В следующем году на этой вершине мы установим крест, где проведем панихиду по павшим в боях бойцам ОУН-УПА. Я надеюсь, что эта акция станет массовой и нас поддержат СМИ», – сказал М.Нищук. Группа вернулась из экспедиции во Львов 4 августа.

Как сообщал УНИАН, уже в следующем году клуб планирует подниматься на киргизские вершины Тянь-Шаня. Имена, которые вскоре могут появиться на мировых картах, уже определены: это Андрей Шептицкий, Иосиф Слипый, Евгений Коновалец.