Мозаики Михайловского собора хранятся насыпом в мешках

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом шла речь на встрече руководства Национального заповедника «София Киевская» с представителями Американского посольского фонда по сохранению культурного наследия относительно использования гранта, который предоставляется украинской стороне для реализации проекта «Работа, направленная на сохранение коллекции аутентичных мозаик ХІІ ст. Михайловского Златоверхого собора».

По словам генерального директора заповедника Елены Сердюк, основной акцент при использовании гранта должен быть смещен – вместо демонтажа мозаик и перенесения их на легкую современную основу с целью упрощения экспонирования за пределами Украины приоритет будет отдан научным исследованиям, консервированию и реставрации экспонатов с последующим перенесением в музейную экспозицию.

«Эти мозаики – шедевр монументального искусства времен Киевской Руси. Это настоящие святыни, которые чудом сохранились до наших дней, поэтому мы не имеем права допустить даже малейшей вероятности их повреждения. Я глубоко убеждена, что уникальные Михайловские мозаики должны оставаться неприкосновенными, чтобы все желающие еще много веков подряд имели возможность увидеть их собственными глазами», - сказала Е.Сердюк.

В свою очередь, министр культуры Михаил Кулиняк считает самый главным популяризацию отечественного культурного достояния и поощрение иностранных туристов к посещению Украины.

Как отмечалось в ходе встречи, на сегодняшний день в фондах заповедника сохраняются три аутентичных фрагмента мозаик Михайловского Златоверхого собора, которые не вошли в экспозицию.

Кроме того, как выяснилось во время осмотра запасников, фрагменты мозаик и рассыпной мозаичный набор общим весом около 100 кг (природные камни, керамика, цветная смальта, смальта с металлической фольгой, стекло), собранные при разрушении мозаик в разные периоды и обнаруженные в ходе раскопок, проведенных на территории Михайловского монастыря в 1996-1999 годах, много лет сохранялись насыпью в мешках. Поэтому, в первую очередь, речь идет о выполнении работы по систематизации этого набора, научной проработки (в т.ч. проведения петрографических и спектрографических исследований) и каталогизации с последующим размещением в экспозиции.

Началу реставрационных работ обязательно будет предшествовать детальная фотофиксация всего имеющегося материала. Так же тщательно будут фиксироваться все последующие этапы реализации проекта и его конечный результат.

Все работы будут начаты лишь после утверждения проекта научно-методическим советом Минкультуры, и будут длиться они до июля следующего года.

По убеждению специалистов, выполнение запланированных работ по реставрации и исследованию художественного мозаичного комплекса Михайловского Златоверхого собора даст возможность дополнить существующую экспозицию выставки «Мозаики и фрески Михайловского Златоверхого собора ХІІ ст.» отреставрированными экспонатами.

Итогом реализации проекта станет выход сводного каталога «Мозаики Михайловского Златоверхого собора ХІІ ст.», который планируется издать на трех языках (украинском, английском и русском).

Размер гранта, который предоставляется Американским посольским фондом по сохранению культурного наследия на реализацию проекта «Работа, направленная на сохранение коллекции аутентичных мозаик ХІІ ст. Михайловского Златоверхого собора», составляет 45850 долларов. Срок действия гранта – до 30 июня 2013 года.