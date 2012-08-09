Украина сократила импорт металлопродукции

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Больше всего импортировано круглой заготовки из углеродистой стали – 173,3 тыс. тонн, горячекатаного плоского проката – 173 тыс. тонн, холоднокатаного проката с покрытием – 209,2 тыс. тонн.

Основной объем металлопродукции (72,8%) импортирован из стран СНГ (в том числе, из Российской Федерации – 63%). Около 15% общего объема импорта приходится на страны ЕС, 8% – на Юго-Восточную Азию (в том числе, доля Китая составила 5,5%), 2% – на Ближний и Средний Восток.

Импорт труб в Украину в I полугодии 2012 года сократился на 0,9%, – до 37,2 тыс. тонн.

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Как сообщал УНИАН, Украина за январь-июнь 2012 г. сократила объемы экспорта черных металлов относительно аналогичного периода 2011 г. на 5,8% - до 13,365 млн тонн.

В частности, объемы экспорта базовых ферросплавов составили 370,9 тыс. тонн, что на 22,8% меньше, чем за первое полугодие 2011 г. Экспорт горячекатаного плоского проката сократился на 10% – до 1,948 млн тонн. При этом объемы экспорта квадратной заготовки за 1-е полугодие т.г. выросли на 29,6% – до более 3,191 млн тонн, арматуры – на 10% - до почти 1,197 млн тонн.

Также увеличились экспортные поставки из Украины труб сварных – на 6,7% – до 546,3 тыс. тонн. Экспорт труб бесшовных за январь-июнь 2012 г. сократился на 5,2% – до 350,1 тыс. тонн.