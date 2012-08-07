Милиция накрыла подпольный нефтеперерабатывающий завод
12:35, 07 августа 2012Общество
1950 0
В Черниговской области ликвидировали подпольный мини-завод по переработке нефти.
Милиция изъяла тысячу литров нефтепродуктов
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Организовал деятельность мини-завода и сбывал фальсифицированные горюче-смазочные материалы житель города Прилуки. У правонарушителя изъято больше 1 тысячи литров нефтепродуктов и производственное оборудование.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter