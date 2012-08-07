На Троещине две автостоянки ушли под воду (фото)

Об этом со ссылкой на ячейку партии "Батькивщина" в Деснянском районе сообщает ТСН.

На ул. Бальзака в Деснянском районе столицы прорвало 900-миллиметровую канализационную трубу, в результате чего половина жителей Троещины осталась без воды.

Зато холодная вода затопила машины на двух автостоянках на углу улиц Бальзака-Сабурова. Только через час приехали аварийные службы "Киевводоканала", но не зная, где находится заглушка, еще около часа на глазах жителей и владельцев авто пытались укротить водную стихию.

Подобные аварии на этом участке происходят регулярно. Похожие проблемы жители Троещины пережили в 2009 и 2010 годах. Тогда в результате прорыва залило около ста автомобилей.