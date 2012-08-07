Горсовет закрылся: нет денег

Как сообщила УНИАН секретарь Тростянецкого горсовета Алина Шацкая, причиной такой ситуации стало отсутствие с 1 августа 2012 года бюджетного финансирования на содержание этих заведений.

«Проблема возникла еще в начале года, когда районный совет силовым решением изъял из городского бюджета более 1 млн грн, которые предусматривались на финансирование заведений культуры города, а районное финансовое управление, изъяв более 700 тыс. грн, уменьшило расходы на содержание аппарата городского совета, которых хватило только на семь месяцев», - сказала А.Шацкая.

По ее словам, обращение к областной и районной властям пока не дало никаких результатов.

А.Шацкая отметила, что за первое полугодие этого года доходы городского бюджета были перевыполнены, имеются средства на счетах, однако депутаты городского совета, которые представляют большинство, образованное фракциями Партии регионов, ВО «Батькивщина» и СПУ, сорвали пять сессионных заседаний в июле и заседания в августе, на которых предусматривалось решить вопрос надлежащего финансирования и обеспечения стабильной работы органа местного самоуправления и заведений культуры города.

«Следовательно, наблюдая такое пренебрежение и бездеятельность со стороны части депутатского корпуса, все работники городского совета с понедельника (с 6 августа 2012 года – УНИАН) вынуждены были уйти в бесплатные отпуска, а жители города остались практически один на один со своими проблемами. Разрешится ли ситуация во вторник, на который городским председателем назначено очередное заседание сессии, неизвестно, ведь пассивность части депутатского корпуса к городским проблемам общество наблюдает уже более полугода», - отметила А.Шацкая.

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В свою очередь, в комментарии УНИАН городской председатель г. Тростянец Юрий Бова сообщил, что работники горсовета ушли в неоплачиваемые отпуска после принятия соответствующего коллективного решения на своем собрании в прошлую пятницу, 3 августа.

«В пятницу состоялось собрание работников горсовета в количестве 18 человек тех, кто находится на работе и не в отпусках, и коллектив принял решение: на 2 дня написать заявления об отпусках за собственный счет с понедельника, 6 августа. Если со среды, 8 августа, ситуация не изменится, то они готовы будут писать новые заявления о таких отпусках и затем ехать под стены Сумской облгосадминистрации или в Киев – добиваться правды. То же - и с работниками заведений культуры», - сказал Ю.Бова.

По его словам, состоится экстренное заседание исполкома, на котором будут приняты обращения к Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николая Азарову и председателю Сумской ОГА Юрию Чмырю с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Губернатору Сумской области Ю.Чмырю мы уже направили факс-приглашение прибыть завтра на сессию в Тростянец и посмотреть, как «работают» на благо города депутаты от Партии регионов. Отмечаю это, потому что за блокированием работы горсовета стоят депутат областного совета от этой политсилы Николай Мирошниченко и благосклонный к власти заместитель председателя райсовета, экс-«бютовец» Эдуард Холодов, которые лично воздействуют на депутатский корпус Тростянецкого горсовета. Блокирование работы нашего органа местного самоуправления - это искусственно созданная ситуация перед выборами», - отметил Ю.Бова.

Также по просьбе УНИАН городской председатель Тростянца объяснил, каким образом райсовет «изъял» из городского бюджета более 1 млн грн, предусмотренных на финансирование заведений культуры города, а райфинуправление - более 700 тыс. грн на содержание аппарата горсовета, о чем сообщила А.Шацкая.

«В начале года райсовет, не получив из государственного бюджета необходимое финансирование на заведения культуры района, волевым решением сократил до минимума бюджет городских культурных заведений, хотя это – прерогатива именно городской власти. Кроме того, на содержание 28 работников и всего горсовета - а это отопление и другие вопросы - райфинуправление в городском бюджете оставило всего 382 тыс. грн от контрольного показателя в 1,6 млн. грн. При этом никакого решения о дотации или субвенции нам до сих пор нет. Отмечу также, что ни одному другому населенному пункту района финансирование с начала года не было изменено», - сообщил Ю.Бова.

Получить комментарии в Сумском областном совете о ситуации в Тростянце пока УНИАН не удалось, поскольку телефоны заместителей председателя совета не отвечают.