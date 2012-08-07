Эксперт: Минфин махнул рукой на рынок облигаций

Так отметил в комментарии УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Минфин, судя по всему, махнул рукой на рынок облигаций и вряд ли рассчитывает привлечь хоть что-то до конца лета. В линейке предложения на август остались только длинные бумаги, покупка которых осуществляется совсем не по рыночным механизмам», - сказал эксперт.

Он напомнил, что на аукционе во вторник, 7 августа, Минфин предложит две серии стандартных облигаций со сроком обращения пять и семь лет.

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Как сообщал УНИАН, согласно Графику размещения ОВГЗ на август 2012 года, Минфин в текущем месяце не намерен размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте гособлигации, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет. Проведение аукционов запланировано на 7, 14, 21, 28 августа.

Как свидетельствуют предыдущие месяцы, в график могут вноситься изменения. Так, за июль т.г. он изменялся трижды, за июнь - дважды и т.д.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле т.г. в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ - 49,489 млрд грн, еврооблигаций - 15,986 млрд грн.

На погашение госдолга за указанный период было направлено по внутренним обязательствам - 19,091 млрд грн, по внешним - 13,749 млрд грн, а на расходы по обслуживанию - 8,816 млрд грн и 3,724 млрд грн соответственно.