Убитых матерью-героиней детей регулярно "проверяли"

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции Р.Родина заявила, что семья, где мать и отец подозреваются в убийстве двух усыновленных дочерей, находилась в поле зрения медицинских работников, участкового инспектора, службы по делам детей.

«Работники посещали эту семью с периодичностью в три месяца, однако их то не пускали в квартиру, то мать была с детьми на улице и говорила: мол, вот дети, они со мной гуляют на улице. Работники соцслужб не всегда могли застать родителей дома или же встречались с ними на улице», - сказала Р.Родина.

При этом на замечания журналистов о том, что первое убийство девочки произошло через месяц после ее удочерения, на вопрос, проводились ли в это время проверки семьи, Р.Родина ответила: «Родители говорили, что дети в наличии. Приходили и социальные педагоги, и педиатры, мать показывала этих детей. Остается загадкой, кого она показывала».

Также чиновник сказала, что сличение детей по фотографии работники не производили.

В свою очередь, А.Ивченко заявил, что сейчас нельзя утверждать, что две усыновленные девочки в семье «матери-героини» были убиты.

«Давайте более корректно выражаться, идет следствие, мы не можем так утверждать», - сказал А.Ивченко.

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Как сообщал УНИАН, в поселке Семейкино Краснодонского района Луганской области 30 июля мужчина и женщина похитили 3-летнюю Кристину Кабакову и увезли на мотоцикле в неизвестном направлении.

31 июля ночью милиция нашла похищенную девочку живой и здоровой в доме у похитителей.

1 августа выяснилось, что женщина, похитившая девочку, в 2011 году убила двоих приемных детей - девочек 3 и 4 лет, а украсть Кристину решила, чтобы скрыть одно из убийств.

В то же время в службе по делам детей заверили, что данная семья характеризуется всеми положительно, женщина является матерью-героиней и в настоящее время воспитывает 8 родных детей и приемного ребенка – брата убитых девочек.

Возбуждено уголовное дело по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (похищение человека).

Кроме того, против женщины возбуждено уголовное дело по п.п. 2, 4, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. В дальнейшем эти два дела будут объединены в одно производство. Устанавливается степень вины ее мужа и 22-летней дочери, которые также принимали участие в убийстве детей.

2 августа прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело против заведующего сектором опеки и попечительства исполнительного комитета Краснодонского городского совета по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).