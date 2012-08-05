Порошенко: Затягивание создания ЗСТ с СНГ грозило санкциями России

Об этом Зеркалу недели сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

«Если мы и дальше медлили с реализацией ранее достигнутых договоренностей, то объем защитных мер по ограничению доступа товаров на российский рынок был бы существенно увеличен. Я не исключаю и введения дополнительных пошлин в отношении Украины со стороны России в случае нератификации соглашения», - сказал Порошенко.

Вместе с тем, в украинском правительстве уверены, что договор о ЗСТ в рамках СНГ - в интересах Украины и положительно повлияет на экономику страны. «В данном случае речь идет о том, что мы получаем новый правовой механизм, ратифицированный парламентами двух стран, который предусматривает решительные шаги по уменьшению торговых изъятий и применения защитных мер в отношении доступа товаров Украины на рынок РФ и, соответственно, России на рынок Украины», - считает Порошенко.