Завтра в Украине ожидается сухая и теплая погода

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром на западе страны местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 5-10°, на побережье морей - до 15°; днем - 18-23°; в Карпатах ночью - 2-7° тепла, днем - 9-14°.

3-4 октября - переменная облачность. 3 октября в западных, а утром и днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черниговской областях, 4 октября в северных, центральных областях (кроме Днепропетровской), Карпатах и Прикарпатье небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных, северных, центральных областях местами туман. Ветер в восточных областях восточный, на остальной территории юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей местами 15-17°, 3 октября в восточных, северных, центральных, 4 октября в западных областях 6-11°; днем 16-21°, на юге 22-27°, в западных, а 4 октября и в северных и центральных областях 12-17°.

5 октября в южных, центральных и восточных областях, 6 октября в западных и местами в восточных областях ожидаются кратковременные дожди; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 6-12°, на юге 10-16°; днем 14-20°, в южной и восточной части 18-24°.

7 октября в Украине, кроме западных областей, 8 октября местами в северных и восточных областях, 10-11 октября на большей части территории Украины пройдут дожди. Колебание температуры на 2-4°, в конце периода на большей части территории существенное похолодание.

В Киеве и области во вторник осадков не ожидается. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 20-22°; по области ночью 5-10°, днем 18-23°.

3-4 октября - переменная облачность. 3 октября ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 6-11°, днем 16-21°. 4 октября временами дождь; ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 8-13°, днем 12-17°.

5-6 октября - без существенных осадков. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°.