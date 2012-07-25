Задержанный во время драки на Лукьяновке россиянин утверждает, что просто шел мимо

Милиция пока не предъявила обвинений никому из участников массовой драки между футбольными болельщиками, которая произошла в воскресенье днем возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, уголовное дело о массовой драке футбольных болельщиков расследуется по факту.

Более 20 человек, в том числе гражданин России, задержанных милицией, были опрошены и вскоре были отпущены.

В столичном главке подчеркнули, что в рамках расследования дела устанавливаются виновные и степень участия в конфликте и драке каждого из тех, кого опросила милиция.

При этом, как отметили в милиции, задержанный во время драки гражданин РФ утверждает, что не является болельщиком и случайно попал в потасовку.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Киеве проходил матч между столичными футбольными клубами "Динамо" и "Арсенал". Вечером группа фанатов ехала в троллейбусе № 18 в направлении Майдана Незалежности. В салоне возник конфликт, переросший в драку, которая продолжилась на остановке возле станции метро «Лукьяновская», где находились еще несколько болельщиков. Всего в драке приняли участие около 50 человек - жителей Киева, Днепропетровска и граждан России.

По факту этой драки столичная милиция возбудила уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Милиция изъяла у задержанных два обреза труб и газовый баллончик.

За медицинской помощью обратились 4 человека, двое из них госпитализированы.

В милиции допускают, что драка произошла спонтанно.