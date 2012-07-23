Владелец Rozetka.ua покаялся перед Налоговой

19:23, 23 июля 2012
Общество
2579 0

Владелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин признал, что «наезд» налоговой на его магазин был совершенно обоснованным. Также он признал обоснованными претензии налоговиков о выплате налогов.

Собственник Розетки признал обоснованными претензии налоговиков

Об этом Чечеткин написал на своей ​​странице в Фейсбуке.

"Проведя консультации с аудитом - вынужден согласиться: в работе нашей компании были некоторые нарушения налогового законодательства. После встречи с руководством налоговой Киева, менеджмент принял решение добровольно оплатить сумму доначисленных по акту налогов в бюджет", - сообщил Чечеткин.

Он также добавил, что таким образом "это позволит избежать уголовного преследования для менеджмента, а Розетке продолжить работать в Украине".

Напомним, 19 апреля работа Rozetka.ua была приостановлена ​​в связи с действиями налоговой инспекции, которая обвинила магазин в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 миллионов гривен. Впоследствии работа сайта была восстановлена ​​в ограниченном режиме.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter