Владелец Rozetka.ua покаялся перед Налоговой

Об этом Чечеткин написал на своей ​​странице в Фейсбуке.

"Проведя консультации с аудитом - вынужден согласиться: в работе нашей компании были некоторые нарушения налогового законодательства. После встречи с руководством налоговой Киева, менеджмент принял решение добровольно оплатить сумму доначисленных по акту налогов в бюджет", - сообщил Чечеткин.

Он также добавил, что таким образом "это позволит избежать уголовного преследования для менеджмента, а Розетке продолжить работать в Украине".

Напомним, 19 апреля работа Rozetka.ua была приостановлена ​​в связи с действиями налоговой инспекции, которая обвинила магазин в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 миллионов гривен. Впоследствии работа сайта была восстановлена ​​в ограниченном режиме.