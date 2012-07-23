Среди задержанных за массовую драку фанатов в Киеве есть россиянин

Среди задержанных 22 июля в Киеве во время массовой драки футбольных болельщиков есть гражданин России.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, один гражданин России был задержан во время драки. Сейчас милиция устанавливает, принимал ли он в ней участие или случайно оказался на месте инцидента.

Со слов задержанного россиянина, он не является болельщиком и оказался на месте драки случайно.

"Эта информация проверяется", - отметили в столичной милиции.