Мужчина, убивший 12 человек на премьере, заминировал свою квартиру

Об этом рассказал глава полиции города Аврора в Колорадо, где произошел инцидент, сообщает Лента.ру со ссылкой Associated Press.

По словам полицейских, устройство взрывного механизма настолько сложное, что разминирование может занять от нескольких часов до нескольких дней. О количестве и типе взрывчатки не сообщается.

Квартира Холмса находится на третьем этаже жилого комплекса в Авроре. Для того, чтобы заглянуть туда, полицейские использовали пожарную машину с лестницей. На шест длиной более трех метров они прикрепили видеокамеру и просунули его в окно квартиры Холмса.

Весь район, на территории которого располагается жилой комплекс, был эвакуирован. Между домом Холмса и кинотеатром, где он расстрелял 12 человек, чуть более шести километров. О заминировании своей квартиры Холмс заявил после того, как был задержан на парковке кинотеатра.