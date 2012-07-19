Гора на грузинско-российской границе получит имя Бандеры

Как сообщает газета “День”, группа львовских альпинистов планирует покорить ряд безымянных горных вершин в разных местах мира и назвать их именами выдающихся украинцев. Первой станет гора Степана Бандеры в Грузии.

Акция начнется уже завтра, 19 июля, когда участники львовского горного клуба «Экстрем» отправятся в месячную экспедицию в район Казбеги. В их планах – подняться на гору на границе между Грузией и Россией и присвоить ей имя Степана Бандеры. Подъем на вершину высотой около 4125 м состоится в пределах акции «Герои Украины на вершинах мира».

Участие в походе примут шестеро участников клуба «Экстрем» и их грузинские коллеги. В этой экспедиции альпинисты планируют определить простые и сложные подходы к вершине. Если же они найдут более простые пути, вполне вероятно, что уже в последующие годы организация будет осуществлять массовые подъемы на пик Степана Бандеры.

Как рассказал «Дню» инициатор акции и руководитель группы альпинистов Марьян Нищук, присвоить имя горе достаточно просто.

“Необходимо выбрать безымянную вершину, которых сегодня достаточно много, в частности, на Памире, Тянь-Шане и Кавказе. Особенно плодотворна в этом плане восточная часть Кавказа. После того, как мы поднимемся на вершину, все пойдет по отработанному механизму: Тернопольский и Львовский областные советы должны обратиться с соответствующей просьбой к Грузинскому географическому обществу. После их согласия название горы будет нанесено на карты. С грузинской стороны нашу идею абсолютно поддерживают. Если там не все знают, кто такой Степан Бандера, то о бандеровцах слышал каждый. Грузины симпатизируют украинцам и поддерживают нас”, – сказал альпинист.

Уже в следующем году клуб планирует подниматься на киргизские вершины Тянь-Шаня. Имена, которые вскоре могут появиться на мировых картах, уже определены: это Андрей Шептицкий, Иосиф Слипый, Евгений Коновалец.