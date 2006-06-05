Первый зам. генпрокурора о конфликте между Гайсинским и Луценко

Первый заместитель генерального прокурора Украины Сергей ВИНОКУРОВ отрицательно относится к конфликту, который возник между прокурором Киевской области Юрием ГАЙСИНСКИМ и министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Это печальное событие, будем говорить так, когда должностные лица выясняют свои отношения на страницах газет или в эфире», - сказал С.ВИНОКУРОВ.

«Что касается высказываний и министра, и прокурора области, то я отрицательно отношусь к высказываниям как одного, так и другого. Это вопрос публичности. Нет никаких подводных камней в этом вопросе. Но это уважаемые люди, я с уважением отношусь как к министру внутренних дел, так и к прокурору области. Но я считаю, что их действия неправильные», - сказал заместитель генпрокурора.

Продолжая эту тему, С.ВИНОКУРОВ также отметил, что решение по соответствующему уголовному делу принимается прокурором, который его непосредственно ведет. «Безусловно, прокурор имеет возможность официально отреагировать на те действия, которые происходят по этому уголовному делу, но в рамках только законности или незаконности этих действий», - отметил С.ВИНОКУРОВ. (Конфликт между Ю.ГАЙСИНСКИМ и Ю.ЛУЦЕНКО возник из-за уголовного дела, возбужденного по факту избиения Бориспольского межрайонного прокурора Александра КУЗОВКИНА – УНИАН).

С.ВИНОКУРОВ напомнил, что уголовное дело возбуждено по факту избиения А.КУЗОВКИНА, расследуется. «Есть должностные лица, которые занимаются расследованием этого дела и принимают решение», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о заявлении, которое Ю.ГАЙСИНСКИЙ направил на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело за разглашение данных досудебного следствия в деле об избиении А.КУЗОВКИНА, С.ВИНОКУРОВ сказал: «Не знаю. Впервые слышу. Не может требовать ничего прокурор области от генерального прокурора». Но при этом С.ВИНОКУРОВ добавил, что если такое заявление поступило, «оно, безусловно, будет рассмотрена в рамках тех полномочий, которые есть у Генеральной прокуратуры».

Говоря о проведении Ю.ГАЙСИНСКИМ сегодня в Киеве пресс-конференции по указанному поводу, С.ВИНОКУРОВ сказал, что, насколько ему известно, прокурор Киевской области сейчас находится на больничном. «Это (проведение пресс-конференции – УНИАН) его частное дело, он может их (интервью) давать. Но я не рекомендую это делать не только Юрию Александровичу, но и не рекомендовал бы этого делать и другим прокурорам по тем делам, которые не находятся в производстве этих прокуроров», - сказал С.ВИНОГРАДОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты “Сегодня” и интернет-издания “Обком”, якобы вечером 19 мая в Киеве охранники сына Президента Андрея ЮЩЕНКО ранили бориспольского межрайонного прокурора А.КУЗОВКИНА.

Генеральная прокуратура, а также Центр общественных связей Главного управления МВД Украины, в г. Киеве заявили о непричастности сына Президента к инциденту с А.КУЗОВКИНЫМ.

Об этом заявлял также и министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем прокурор Киевской области Ю.ГАЙСИНСКИЙ заявил, что министр внутренних дел Украины не имел права категорически говорить о непричастности к инциденту с прокурором Бориспольской межрайонной прокуратуры А.КУЗОВКИНЫМ сына Президента. Прокурор Киевской области обвинил Ю.ЛУЦЕНКО во лжи и в разглашении данных досудебного следствия по делу А.КУЗОВКИНА.

30 мая Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что А.КУЗОВКИН вместе со своим водителем в прокуратуре не узнали на фото А.ЮЩЕНКО.

1 июня Ю.ЛУЦЕНКО высказал мнение, что Ю.ГАЙСИНСКИЙ не отвечает занимаемой должности.

Сегодня на пресс-конференции Ю.ГАЙСИНСКИЙ сообщил, что 29 мая обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО за разглашение им данных досудебного следствия в деле об инциденте, который произошел с В.КУЗОВКИНЫМ, и будет настаивать, чтобы это дело было возбуждено.